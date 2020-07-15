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Снять Луну: в России появится телефон с функцией карманного телескопа
C 24 июля в России поступит в продажу новый премиальный смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica. Новинка заинтересует любителей хороших снимков и... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:51
россия
huawei technologies
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, huawei technologies

Снять Луну: в России появится телефон с функцией карманного телескопа

12:51 15.07.2020 (обновлено: 13:51 15.07.2020)
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© Фото : предоставлено HuaweiСмартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
© Фото : предоставлено Huawei
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. C 24 июля в России поступит в продажу новый премиальный смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica. Новинка заинтересует любителей хороших снимков и лаконичного дизайна. Разработчики обещают, что у нового телефона будет функционал карманного телескопа, высокая производительность процессора и быстрая беспроводная зарядка.

Суперзум

Huawei P40 Pro+ благодаря основной камере Leica с пятью объективами и 100-кратному зуму можно использовать как карманный телескоп. Например, теперь на смартфон стало значительно проще снять Луну: объектив не дрожит при зуме и фокусировке, а финальный симок получается качественным.
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Но модель позволяет не только любоваться далекими объектами и фиксировать их, приближая, в безупречном качестве, но и даже слышать звуки: в режиме видео смартфон имеет аудиозум (это удобно на лекции или на концерте).
Стократный зум построен по новой перископной схеме. Проходя через него, световой поток отражается пять раз, что увеличивает его путь на 178 процентов и позволяет организовать десятикратное оптическое и 100-кратное цифровое зуммирование. Оснащенные оптической стабилизацией основной модуль и суперзум работают в тандеме под управлением интеллектуальных алгоритмов, благодаря чему смартфон имеет тройную стабилизацию и делает четкие фото и видео даже при съемке с рук в темноте.

Отборные кадры

Любителям фотографировать на телефон больше не нужно тратить время на сортировку изображений. Лучшие кадры теперь сохраняются, а неудачные — удаляются автоматически с помощью умных алгоритмов Huawei P40 Pro+.
В новом смартфоне представлена умная функция Huawei Golden Snap: камера делает несколько снимков в один клик и предлагает владельцу наиболее удачный из них. Если кто-то случайно закрыл глаза при съемке, то система такой момент отбракует.
Также искусственный интеллект помогает удалить с готовых фото нежелательные объекты (например, прохожих возле достопримечательностей) или отражение в стекле.
© Фото : предоставлено HuaweiЗум на смартфоне Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Зум на смартфоне Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
© Фото : предоставлено Huawei
Зум на смартфоне Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Смартфон оснащен фронтальной камерой 32 мп и инфракрасным датчиком для определения глубины сцены. Они не только делают яркие, детализированные автопортреты, но и отвечают за разблокировку устройства через распознавание лица. Благодаря инфракрасному датчику биометрическая разблокировка по лицу работает независимо от внешнего освещения.

Классика с закаленным характером

Для дизайна нового смартфона компания Huawei нашла вдохновение в простых, но выразительных цветах — белом и черном (последний будет продаваться в России). Стильная, строгая классика, которая всегда в моде.
"Твердый характер" модели придает задняя керамическая панель. В основе керамики — порошок циркония, обработанный с применением нанотехнологий. Для жесткости и прочности материал для корпуса пять суток обжигают в печи. После этого тщательно полируют, превращая поверхность в гладкую и блестящую.
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Твердость различных материалов принято измерять по шкале Мооса. Так, у задней керамической панели Huawei P40 Pro+ показатель — 8,5. Для сравнения: примерно столько же у сапфира, а у стали данный показатель — всего 5,5.

Высокая производительность без перегрева

Huawei P40 Pro+ построен на базе процессора Kirin 990 5G. Он обеспечивает высокую производительность при выполнении задач искусственного интеллекта и высокую энергоэффективность. Однако при всем этом устройство остается компактным.
Для поддержания стабильной температуры ключевых компонентов в конструкции смартфона предусмотрен тепловой зазор и продвинутая система охлаждения, которая отводит избыточное тепло, и телефон не перегревается даже при высокой нагрузке.
Модель P40 Pro+ единственная в серии Huawei P40 поддерживает быструю беспроводную зарядку Huawei SuperCharge с мощностью 40 Вт.

Оплата в одно касание

На смартфоне Huawei P40 Pro+ предустановлен магазин приложений AppGallery, где можно скачать самые популярные сервисы как российских, так и зарубежных разработчиков. Пользователям доступен большой выбор контента в приложениях Huawei Video, Huawei Music и Huawei Reader, библиотеки которых непрерывно пополняются при участии лучших поставщиков контента, сотрудничающих с Huawei на постоянной основе.
© Фото : предоставлено HuaweiФото, сделанное на смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Фото сделанное на смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
© Фото : предоставлено Huawei
Фото, сделанное на смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Для удобной бесконтактной оплаты товаров и услуг в серии Huawei P40 предусмотрено собственное приложение Huawei Pay, новый сервис SberPay от Сбербанка (запущен на устройствах Huawei 9 июля) и приложение "Кошелек" (с поддержкой карты MasterCard 40 банков-партнеров). Любой из этих способов позволяет владельцу Huawei P40 Pro+ расплачиваться смартфоном в одно касание через встроенный NFC-модуль.
Предзаказ модели в официальном онлайн-магазине производителя начался с 13 июля. В открытую продажу камерофон с памятью 8 Гб + 512 Гб поступит 24 июля по рекомендованной розничной цене 99 999 рублей.
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РоссияHuawei Technologies
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