Высший пилотаж: Липецкий авиацентр имени Чкалова

Липецкий авиацентр — передовое соединение Воздушно-космических сил, решающее наиболее ответственные задачи.
Липецкий авиацентр — передовое соединение Воздушно-космических сил, решающее наиболее ответственные задачи.
Перед специалистами стоят вопросы наращивания боевого потенциала авиации и усовершенствования летных методик.
Перед специалистами стоят вопросы наращивания боевого потенциала авиации и усовершенствования летных методик.
Центр выступает основной базой исследования боевых возможностей самолетов МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-34, Су-30СМ и Су-35 и внедрения экспериментальных наработок в практику.
Центр выступает основной базой исследования боевых возможностей самолетов МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-34, Су-30СМ и Су-35 и внедрения экспериментальных наработок в практику.
Находящиеся в составе центра пилотажные группы "Соколы России", "Русские витязи" и "Стрижи"— визитная карточка отечественных ВВС.
Находящиеся в составе центра пилотажные группы "Соколы России", "Русские витязи" и "Стрижи"— визитная карточка отечественных ВВС.
Руководитель полетов в Липецком авиацентре.
Авиацентр оснащен самыми современными самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил.
Авиацентр оснащен самыми современными самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил.
Липецкие специалисты, например, одними из первых в армии получили истребители пятого поколения Су-57.
Липецкие специалисты, например, одними из первых в армии получили истребители пятого поколения Су-57.
В Липецке исследуют возможности самолетов, в частности перехватчика МиГ-31, полеты на котором дают пилотам поистине "космические" ощущения.
В Липецке исследуют возможности самолетов, в частности перехватчика МиГ-31, полеты на котором дают пилотам поистине "космические" ощущения.
Эксперты называют липецких летчиков лучшими в России.
Эксперты называют липецких летчиков лучшими в России.
Военная авиация Липецка ведет свою историю с 1918 года, когда на городском ипподроме приземлился первый боевой самолет из эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец".
Военная авиация Липецка ведет свою историю с 1918 года, когда на городском ипподроме приземлился первый боевой самолет из эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец".
В Гражданскую войну эти самолеты участвовали в боевых действиях на Южном фронте.
В Гражданскую войну эти самолеты участвовали в боевых действиях на Южном фронте.
Постепенно на окраине города сформировался один из крупнейших аэроузлов России.
Постепенно на окраине города сформировался один из крупнейших аэроузлов России.
Авиацентр, сформированный под Саратовом 1 января 1949 года как 4-й учебный центр истребительной авиации, в 1960 году был перебазирован в Липецк и преобразован в Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС.
Авиацентр, сформированный под Саратовом 1 января 1949 года как 4-й учебный центр истребительной авиации, в 1960 году был перебазирован в Липецк и преобразован в Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС.
С 2011 года это Государственный ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации имени В. П. Чкалова.
С 2011 года это Государственный ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации имени В. П. Чкалова.
Отработка торможения самолета в Липецком авиацентре.
Отработка торможения самолета в Липецком авиацентре.