Агрохозяйства Тюменской области заготовили 74 тысячи тонн сена

"В Тюменской области активно ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. К настоящему времени предприятиями области и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заготовлено 74 тысячи тонн сена. Это 58% от потребности. В лидерах Упоровский, Исетский районы Викуловский районы. Здесь заготовлено от 90% до 97% от своих потребностей. Всего же в области планируется заготовить почти 129 тысяч тонн сена. На заготовку сена вышли более 170 хозяйств области", - говорится в сообщении.