Агрохозяйства Тюменской области заготовили 74 тысячи тонн сена

ТЮМЕНЬ, 15 июл - РИА Новости. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Тюменской области к настоящему времени заготовили 74 тысячи тонн сена, что составляет 58% от потребности, сообщает департамент агропромышленного комплекса региона.
"В Тюменской области активно ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. К настоящему времени предприятиями области и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заготовлено 74 тысячи тонн сена. Это 58% от потребности. В лидерах Упоровский, Исетский районы Викуловский районы. Здесь заготовлено от 90% до 97% от своих потребностей. Всего же в области планируется заготовить почти 129 тысяч тонн сена. На заготовку сена вышли более 170 хозяйств области", - говорится в сообщении.
Также в регионе продолжается заготовка сенажа. При потребности в 725 тысяч тонн заготовлено 246 тысяч тонн - 34% процента от необходимого объема. Заготовкой сенажа сегодня заняты 55 хозяйств. Кроме того, на сегодня хозяйствами скошено почти 79 тысяч гектаров сеянных многолетних трав и 36 тысяч гектаров естественных трав, добавили в департаменте.