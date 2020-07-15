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ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании
Депутаты ЛДПР не будут поддерживать поправки о многодневном голосовании, завил депутат Госдумы от фракции, глава думского комитета по федеративному устройству... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:08
алексей диденко (политик)
дмитрий медведев
лдпр
госдума рф
олег нилов
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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алексей диденко (политик), дмитрий медведев, лдпр, госдума рф, олег нилов, политика

ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании

12:08 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Диденко
Алексей Диденко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Диденко . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты ЛДПР не будут поддерживать поправки о многодневном голосовании, завил депутат Госдумы от фракции, глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко.
Как сообщил ранее РИА Новости зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.
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"Фракция не поддержит предложенные поправки. Многодневное голосование, конечно, удобно, но меры должны приниматься комплексные. Наши поправки были помещены в таблицу поправок, рекомендованных комитетом к отклонению. Поэтому мы считаем, что это дает нам право, поскольку комплексный подход нарушен, мы не поддержим предложенные поправки в ходе обсуждения во втором чтении. Но разумеется, будем выносить все наши предложения на отдельное голосование", - сказал Диденко журналистам.
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Алексей Диденко (политик)Дмитрий МедведевЛДПРГосдума РФОлег НиловПолитика
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