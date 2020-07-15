ЛДПР не поддержит поправки о многодневном голосовании

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты ЛДПР не будут поддерживать поправки о многодневном голосовании, завил депутат Госдумы от фракции, глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко.
Как сообщил ранее РИА Новости зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах всех уровней. Изменения, по его словам, были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.
"Фракция не поддержит предложенные поправки. Многодневное голосование, конечно, удобно, но меры должны приниматься комплексные. Наши поправки были помещены в таблицу поправок, рекомендованных комитетом к отклонению. Поэтому мы считаем, что это дает нам право, поскольку комплексный подход нарушен, мы не поддержим предложенные поправки в ходе обсуждения во втором чтении. Но разумеется, будем выносить все наши предложения на отдельное голосование", - сказал Диденко журналистам.