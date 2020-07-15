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Жена Цепкало объяснила выявленные ЦИК Белоруссии ошибки в декларации
Супруга экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которому во вторник было отказано в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии на... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:07
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александр лукашенко
белоруссия
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валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Жена Цепкало объяснила выявленные ЦИК Белоруссии ошибки в декларации

12:07 15.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Супруга экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которому во вторник было отказано в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 9 августа, Вероника Цепкало пояснила, откуда взялись ошибки в поданной в ЦИК декларации о доходах и имуществе.
Ранее ЦИК отказал политику в регистрации кандидатом, поскольку после этапа проверки достоверности поданных в свою поддержку подписей избирателей он не преодолел 100-тысячный барьер. Кроме того, на заседании комиссии было отмечено, что выявлены несущественные ошибки в декларации о доходах Цепкало и его супруги, а также серьезное нарушение в декларации жены, где не отражены имеющиеся в ее собственности акции ОАО "Приорбанк". На заседании было подчеркнуто, что "на этом основании комиссия также вправе отказать в регистрации".
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"В ЦИК я подала реально полученную на руки заработную плату за период 1 января – 31 декабря 2019 года, после уплаты всех налогов и сборов. Однако, в ходе заседания я услышала другую цифру своего дохода за 2019 год. После изучения данного вопроса, я поняла, что ЦИК озвучил цифру дохода до уплаты налогов и сборов, а также включил в доход, так называемый "натуральный доход", к которому относится потребление офисным работником чая, кофе, воды, канцелярских товаров", - написала Вероника Цепкало в своем Facebook.
Касательно акций "Приорбанк" она пояснила, что получила их в наследство, после смерти матери в 2001 году. "Честно признаюсь, я забыла про их существование… За весь 2019 год мне начислили 32 рубля 99 копеек (около 13,5 доллара) в качестве дивидендов. Ни одного уведомления банка я ни разу не получала за все время. Ну честно скажите, вы бы вспомнили, что в феврале 2019 года вам начислили 32 рубля 99 копеек? Да, признаюсь, я не вспомнила", - продолжила супруга политика.
Она подчеркнула, что все налоги были выплачены во время, в соответствии с законодательством Белоруссии. Вероника Цепкало также отметила, что в стране нет единой электронной базы, где можно посмотреть имущество, ценные бумаги, вклады в одном месте, и при необходимости предъявления декларации о доходах "нужно бегать по разным инстанциям, судорожно вспоминать "Все ли я задекларировал? Ничего не утаил?".
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"Но даже если предположить, что была ошибка, ошибка составила 16% вместо допустимых 20% при подаче декларации. Зачем повторять и "вбивать" в головы избирателей мысль, что это была одна из ошибок, которая привела к нерегистрации? Я работаю на одной компании последних 10 лет, мне нечего скрывать или прятать", - заключила жена политика.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В стране зарегистрировано пять кандидатов в президенты, двоим претендентом во вторник было отказано в регистрации. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация.
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Валерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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