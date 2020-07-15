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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574376225.html
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Индонезии превысило 80 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:07
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коронавирус covid-19
индонезия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, индонезия, в мире

В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч

12:07 15.07.2020
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© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Индонезии превысило 80 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране выявили 1 522 случая заражения, общее число инфицированных достигло 80 094. Количество летальных исходов увеличилось на 87 и достигло 3 797. Излечились с начала эпидемии 39 050 пациентов.
Согласно местным СМИ, с последних дней мая Восточная Ява стала новым центром распространения коронавирусной инфекции в Индонезии. За полтора месяца в этом регионе заразились коронавирусом почти 17 тысяч человек, чуть меньше половины из них живут и работают в Сурабае.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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