В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Индонезии превысило 80 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране выявили 1 522 случая заражения, общее число инфицированных достигло 80 094. Количество летальных исходов увеличилось на 87 и достигло 3 797. Излечились с начала эпидемии 39 050 пациентов.
Согласно местным СМИ, с последних дней мая Восточная Ява стала новым центром распространения коронавирусной инфекции в Индонезии. За полтора месяца в этом регионе заразились коронавирусом почти 17 тысяч человек, чуть меньше половины из них живут и работают в Сурабае.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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