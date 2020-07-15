В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч

За последние сутки в стране выявили 1 522 случая заражения, общее число инфицированных достигло 80 094. Количество летальных исходов увеличилось на 87 и достигло 3 797. Излечились с начала эпидемии 39 050 пациентов.

Согласно местным СМИ, с последних дней мая Восточная Ява стала новым центром распространения коронавирусной инфекции в Индонезии. За полтора месяца в этом регионе заразились коронавирусом почти 17 тысяч человек, чуть меньше половины из них живут и работают в Сурабае.