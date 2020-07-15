https://ria.ru/20200715/1574376188.html
Последствия непогоды на подмосковных сетях устранены в 14 округах
Электросетевые компании "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" устранили все крупные аварии в 14 городских округах Подмосковья, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:06
2020-07-15T12:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости
. Электросетевые компании "Мособлэнерго
" и "Россети Московский регион" устранили все крупные аварии в 14 городских округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Во вторник в электросетевых компаниях Московской области был введен режим повышенной готовности, в связи с непогодой в регионе: сильный дождь, гроза, шквалистый ветер с порывами ветра до 20 м/с. В период с 14 по 16 июля ожидалось выпадение более чем 60% месячной нормы осадков.
"Ситуация с отключениями находилась под постоянным контролем, в том числе в ночное время. Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями электросетевые компании были переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередач", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
Вследствие неблагоприятных погодных условий - грозовой фронт на западе и северо-западе Московской области - отключения электроснабжения были зафиксированы в 14 городских округах: Домодедово, Чехов, Зарайск, Истра, Раменский, Бронницы, Руза, Ступино, Серпуховской, Коломенский, Луховицы, Пушкинский, Жуковский, Солнечногорский. На пике отключений - около 150 населенных пунктов остались без света.