Последствия непогоды на подмосковных сетях устранены в 14 округах

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Электросетевые компании " . Электросетевые компании " Мособлэнерго " и "Россети Московский регион" устранили все крупные аварии в 14 городских округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Во вторник в электросетевых компаниях Московской области был введен режим повышенной готовности, в связи с непогодой в регионе: сильный дождь, гроза, шквалистый ветер с порывами ветра до 20 м/с. В период с 14 по 16 июля ожидалось выпадение более чем 60% месячной нормы осадков.

"Ситуация с отключениями находилась под постоянным контролем, в том числе в ночное время. Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями электросетевые компании были переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередач", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.