Сбербанк приобрел 80% в "Союзмультфильме"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сбербанк и ФГУП "Союзмультфильм" создали совместное предприятие через вхождение банка в дочернее предприятие киностудии "Союзмультфильм", на первом этапе банк инвестирует более 1 миллиарда рублей, говорится в совместном заявлении сторон.
Сбербанк в августе сообщил РИА Новости, что вместе с "Союзмультфильмом" будет развивать платформу для производства медиа-контента.
"Сбербанк и ФГУП "Союзмультфильм" создали совместное предприятие - ООО "Союзмультфильм". Сбербанк, приобретая 80% в ООО "Союзмультфильм" (дочернее предприятие ФГУП "Киностудия "Союзмультфильм""), на первом этапе инвестирует более 1 млрд руб в развитие российской анимации", - сказано в релизе.
В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь - детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии - сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.
Первый зампред правления банка Лев Хасис на пресс-конференции заявил, что банк планирует предоставить студии доступ к своим суперкомпьютерам и клиентской аудитории, однако в творческие процессы вмешиваться не собирается. "Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы позволить российским талантам, опираясь на технологические возможности, которые Сбербанк будет предоставлять, на те ресурсы, которые мы будем предоставлять, сделать "Союзмультфильм" лидирующим игроком не только на российском рынке, но и на глобальном рынке", - сказал он.
Так, существенно расширится и международное присутствие студии: в планах - создание совместных предприятий с международными игроками, партнерства с дистрибьютерами в Европе и Азии, увеличение экспорта, говорится в пресс-релизе сторон.
"Союзмультфильм" также планирует сотрудничать с участниками анимационного рынка в рамках общих проектов, использовать аутсорсинговые ресурсы, организовывать партнерства с платными и бесплатными каналами, ОТТ-платформами. Помимо этого, киностудия будет активно взаимодействовать с различными компаниями в рамках экосистемы Сбербанка: элементы анимации могут быть применены в современных технологических решениях в области образования, медицины, организации умного пространства.