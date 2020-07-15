Сбербанк приобрел 80% в "Союзмультфильме"

Первый зампред правления банка Лев Хасис на пресс-конференции заявил, что банк планирует предоставить студии доступ к своим суперкомпьютерам и клиентской аудитории, однако в творческие процессы вмешиваться не собирается. "Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы позволить российским талантам, опираясь на технологические возможности, которые Сбербанк будет предоставлять, на те ресурсы, которые мы будем предоставлять, сделать "Союзмультфильм" лидирующим игроком не только на российском рынке, но и на глобальном рынке", - сказал он.