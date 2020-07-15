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Более одной тысячи детей отдохнут в "Артеке" до четвертого августа
Более 1 тысячи детей из Крыма и Севастополя отдохнут в детском центре "Артек" до 4 августа, спецквота предусмотрена для детей медиков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:58
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РИА Новости
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353
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артек, севастополь

Более одной тысячи детей отдохнут в "Артеке" до четвертого августа

11:58 15.07.2020
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 1 тысячи детей из Крыма и Севастополя отдохнут в детском центре "Артек" до 4 августа, спецквота предусмотрена для детей медиков, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
"Пятнадцатого июля в международном детском центре "Артек" стартовала первая летняя очная смена. До 4 августа в лагере отдохнут свыше 1000 детей, проживающих в Республике Крым и городе Севастополе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в их числе дети по специальной квоте, выделенной Минпросвещения, – около 90 детей медиков Крыма и других работников, принимавших участие в борьбе с коронавирусом.
В министерстве отметили, что тематика первой смены "Остров Дружбы - Артек" - приверженность идеям дружбы и равенства людей, развитие навыков межнационального общения, воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям всех народов.
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