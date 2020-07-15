https://ria.ru/20200715/1574375528.html
Более одной тысячи детей отдохнут в "Артеке" до четвертого августа
Более 1 тысячи детей из Крыма и Севастополя отдохнут в детском центре "Артек" до 4 августа, спецквота предусмотрена для детей медиков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:58
2020-07-15T11:58
артек
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156088/42/1560884251_0:615:2548:2048_1400x0_80_0_0_746da3091833d9513bdf5ea6f491c319.jpg
https://ria.ru/20200715/1574374504.html
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156088/42/1560884251_0:615:2548:2048_1400x0_80_0_0_746da3091833d9513bdf5ea6f491c319.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156088/42/1560884251_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_264c6f5af2b5d5c347ce4d80e8c9516c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156088/42/1560884251_197:0:2245:2048_1400x0_80_0_0_9b961b83d0daba837149ee33f25ce3a2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артек, севастополь
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Более 1 тысячи детей из Крыма и Севастополя
отдохнут в детском центре "Артек
" до 4 августа, спецквота предусмотрена для детей медиков, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
"Пятнадцатого июля в международном детском центре "Артек" стартовала первая летняя очная смена. До 4 августа в лагере отдохнут свыше 1000 детей, проживающих в Республике Крым и городе Севастополе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в их числе дети по специальной квоте, выделенной Минпросвещения, – около 90 детей медиков Крыма и других работников, принимавших участие в борьбе с коронавирусом.
В министерстве отметили, что тематика первой смены "Остров Дружбы - Артек" - приверженность идеям дружбы и равенства людей, развитие навыков межнационального общения, воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям всех народов.