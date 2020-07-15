Более одной тысячи детей отдохнут в "Артеке" до четвертого августа

"Пятнадцатого июля в международном детском центре "Артек" стартовала первая летняя очная смена. До 4 августа в лагере отдохнут свыше 1000 детей, проживающих в Республике Крым и городе Севастополе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в их числе дети по специальной квоте, выделенной Минпросвещения, – около 90 детей медиков Крыма и других работников, принимавших участие в борьбе с коронавирусом.