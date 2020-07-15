В Тверской области число жертв коронавируса достигло 105

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 14 июля количество летальных исходов выросло до 103.

"Сто пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4153. "За минувшие сутки выписано 102 заболевших, всего 3544 заразившихся излечились от инфекции", - сообщает правительство региона.