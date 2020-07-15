https://ria.ru/20200715/1574375335.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 105
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 105, сообщает областное правительство. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:55
2020-07-15T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тверская область
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https://ria.ru/20200715/1574371625.html
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, тверская область