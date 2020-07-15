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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574375335.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 105
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 105, сообщает областное правительство. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573447990_0:0:3164:1779_1400x0_80_0_0_13a8bae08d191576ff7b59cc74ab8599.jpg
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60
коронавирус в россии, тверская область

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 105

11:55 15.07.2020
146
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 105, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 14 июля количество летальных исходов выросло до 103.
"Сто пять человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4153. "За минувшие сутки выписано 102 заболевших, всего 3544 заразившихся излечились от инфекции", - сообщает правительство региона.
Врач скорой помощи
10:53Распространение нового коронавируса
В России за сутки 10 424 человека выздоровели от коронавируса
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТверская область
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