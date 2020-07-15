https://ria.ru/20200715/1574375273.html
Мединский оценил возможность переноса шествия "Бессмертного полка"
Решение о шествии "Бессмертного полка" будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, заявил журналистам помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:54
2020-07-15T14:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
акция "бессмертный полк"
василий лановой
владимир мединский
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573882189.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574387139_0:123:3072:1851_1400x0_80_0_0_baed6f9409235e2b1f654c326a1937b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, акция "бессмертный полк", василий лановой, владимир мединский, общество