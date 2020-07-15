Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574375273.html
Мединский оценил возможность переноса шествия "Бессмертного полка"
Решение о шествии "Бессмертного полка" будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, заявил журналистам помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
акция "бессмертный полк"
василий лановой
владимир мединский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574387139_0:123:3072:1851_1400x0_80_0_0_baed6f9409235e2b1f654c326a1937b1.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573882189.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574387139_0:123:3072:1851_1400x0_80_0_0_baed6f9409235e2b1f654c326a1937b1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574387139_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_0cb05e1156b08354b8f92cd930b4cc69.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574387139_489:0:2537:2048_1400x0_80_0_0_45068e3c676a9323269363510cc2a49d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, акция "бессмертный полк", василий лановой, владимир мединский, общество

Мединский оценил возможность переноса шествия "Бессмертного полка"

11:54 15.07.2020 (обновлено: 14:30 15.07.2020)
1561
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Акция "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Решение о шествии "Бессмертного полка" будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, заявил журналистам помощник президента Владимир Мединский.
Он добавил, что пока не слышал о том, что акцию решили перенести, и подчеркнул, что здоровье участников шествия "превыше всего".
Шествие "Бессмертного полка" должно было состояться в День Победы 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позже президент Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.
Но, как сообщали СМИ, акцию снова могут перенести. Это информацию подтвердил РИА Новости председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" народный артист СССР Василий Лановой. По его словам, шествие может состояться 2 или 3 сентября.
Участники акции Бессмертный полк в Петропавловске-Камчатском
4 июля, 09:53
Военные и не только. Стало известно, кто пройдет в "Бессмертном полку"
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
21311110
Обсудить 5
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Акция "Бессмертный полк"Василий ЛановойВладимир МединскийОбщество
Рекомендуем
Больница
Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Снять Луну: в России появится телефон с функцией карманного телескопа
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
КПП на российско-казахстанской границе
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы по отчуждению территории
Подростки
Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских
«Правда тела». Пандемия ожирения
"Правда тела". Пандемия ожирения
Кадры выписки первой группы добровольцев после успешных испытаний вакцины от коронавируса
В России выписали первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Москвичи с 16 июля смогут сдавать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно
Альберт Хабибуллин
"Мог убить ребенка": почему полиция не остановила "нижнекамского маньяка"
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Блогерша Николь Тея
Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Золотые слитки
Ход на перспективу: в CША признали эффективность золотой стратегии России
Логотип в отделении Почты России
Против замгендиректора "Почты России" по IT возбудили уголовное дело
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадал один человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
Лента новостейМолния