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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574374987.html
Записаться на ПЦР-тест в Москве по желанию можно будет только онлайн
Записаться на сдачу ПЦР-теста на коронавирус в Москве можно будет только в электронном формате, расписание будет доступно на две недели, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва

Записаться на ПЦР-тест в Москве по желанию можно будет только онлайн

11:50 15.07.2020
2364
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Записаться на сдачу ПЦР-теста на коронавирус в Москве можно будет только в электронном формате, расписание будет доступно на две недели, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее заммэра сообщила, что с 16 июля жители Москвы смогут по желанию бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.
"Записаться можно будет только в электронном виде. Расписание мы формируем на две недели. Свободные слоты всегда имеются, люди могут ими воспользоваться", - сказала Ракова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМосква
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