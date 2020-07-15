https://ria.ru/20200715/1574374611.html
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
Возбуждено уголовное дело по факту групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции, сообщила в среду... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:44
2020-07-15T12:43
александр лукашенко
валерий цепкало
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
следственный комитет россии (ск рф)
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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александр лукашенко, валерий цепкало, дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции, сообщила в среду пресс-служба СК Белоруссии.
Во вторник вечером в разных частях Минска прошли несанкционированные акции протеста, вызванные нерегистрацией кандидатами в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико
и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало
. В интернет и соцсетях были распространены видео нескольких стычек протестующих с милицией.
"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по Минску возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, "в настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз".
"Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В стране зарегистрировано пять кандидатов в президенты, двоим претендентам во вторник было отказано в регистрации. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация.