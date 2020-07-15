В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске

Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020

Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020

© Sputnik Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020

МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции, сообщила в среду пресс-служба СК Белоруссии.

Во вторник вечером в разных частях Минска прошли несанкционированные акции протеста, вызванные нерегистрацией кандидатами в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало . В интернет и соцсетях были распространены видео нескольких стычек протестующих с милицией.

"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел УСК по Минску возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, "в настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз".

"Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка", - подчеркивается в сообщении.