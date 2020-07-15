Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

"Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг", — сказал Луйк в видеообращении к призывникам, размещенном на сайте Минобороны.