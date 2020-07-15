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Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:55
юри луйк
сергей лавров
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польша
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эстония
в мире
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Потом не удивляйтесь, если что. Сами себе врага выбрали, сами и расхлебывать будете.
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Госс-ппо-ддиии... Словосочетание "эстонская армия" - понятия несовместимые по определению.
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польша
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эстония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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юри луйк, сергей лавров, нато, дмитрий песков, польша, москва, эстония, в мире

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

11:44 15.07.2020 (обновлено: 14:55 15.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
"Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг", — сказал Луйк в видеообращении к призывникам, размещенном на сайте Минобороны.
Министр считает, что развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и страна сможет защитить себя до прибытия союзников.
"Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", — заявил Луйк.
Глава Минобороны напомнил, что на территории Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, который возглавляет Великобритания. По его словам, это нужно для того, чтобы Таллин и весь Североатлантический альянс не чувствовали себя незащищенными.

Заявления прибалтийских стран

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.
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Обсудить 18
Юри ЛуйкСергей ЛавровНАТОДмитрий ПесковПольшаМоскваЭстонияВ мире
Популярные комментарии
Потом не удивляйтесь, если что. Сами себе врага выбрали, сами и расхлебывать будете.
15 июля, 11:48
nakιs Kamakιs
4940000
Госс-ппо-ддиии... Словосочетание "эстонская армия" - понятия несовместимые по определению.
15 июля, 12:07
Айрат Сагиндыков
26110000
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