"Орленок" первым в России в условиях пандемии примет на отдых детей

"Возможность принять такое количество детей из разных регионов страны появилась после положительного рассмотрения нашего обращения в Роспотребнадзор. Конечно, при доставке детей из регионов будут приняты дополнительные меры безопасности: "зелёные коридоры" в аэропортах, отдельные вагоны в поездах и специальные автобусы. В "Орлёнке" ребят распределят по региональному принципу, а образовательные программы сформируют таким образом, чтобы дети из разных субъектов не пересекались друг с другом", – цитируются в сообщении слова директора детского центра Александра Джеуса.