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"Орленок" первым в России в условиях пандемии примет на отдых детей
В июле на отдых в "Орленок" приедут 2475 школьников из девяти регионов страны, смена пройдет в режиме санитарно-эпидемиологических ограничений, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:46
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"Орленок" первым в России в условиях пандемии примет на отдых детей

11:44 15.07.2020 (обновлено: 11:46 15.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодростки во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Подростки во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Подростки во Всероссийском детском центре "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. В июле на отдых в "Орленок" приедут 2475 школьников из девяти регионов страны, смена пройдет в режиме санитарно-эпидемиологических ограничений, сообщает Всероссийский детский центр.
Роспотребнадзор 30 июня выпустил постановление, в рамках которого отдых детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической зоне России.
"Всероссийский детский центр станет первым учреждением отдыха и оздоровления детей, принимающим на обучение, отдых и оздоровление ребят из разных субъектов РФ... В их числе: Краснодарский край, Москва и Московская область, Ставропольский край, Ростовская область, Республика Адыгея, а также три субъекта, входящие в Арктическую зону РФ: Мурманская и Архангельская области, Чукотский автономный округ. Общая загрузка центра от проектной мощности составит до 70%", - говорится в сообщении "Орленка".
Уточняется, что восьмая смена, которая откроется в пятницу, пройдёт в режиме санитарно-эпидемиологических ограничений и продлится 21 день - до 6 августа. Приём детей организуют с усиленными мерами санитарной безопасности. Деятельность и размещение ребят будут организованы с учётом соблюдения режима максимальной разобщённости при условии исключения "перемешивания" регионов.
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"Возможность принять такое количество детей из разных регионов страны появилась после положительного рассмотрения нашего обращения в Роспотребнадзор. Конечно, при доставке детей из регионов будут приняты дополнительные меры безопасности: "зелёные коридоры" в аэропортах, отдельные вагоны в поездах и специальные автобусы. В "Орлёнке" ребят распределят по региональному принципу, а образовательные программы сформируют таким образом, чтобы дети из разных субъектов не пересекались друг с другом", – цитируются в сообщении слова директора детского центра Александра Джеуса.
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