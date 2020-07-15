Китай не боится санкций США из-за ситуации в Южно-Китайском море

"Что касается вопроса Южно-Китайского моря, то Китай продолжит защищать свою безопасность, суверенитет, законные права и интересы, а также наше дружественное сотрудничество с региональными странами", - заявила дипломат.

По ее словам, "Китай надеется, что США не пойдут дальше по неверному пути, а будут действовать как ответственная крупная страна".