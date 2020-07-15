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Китай не боится санкций США из-за ситуации в Южно-Китайском море
Китай не боится санкций США из-за ситуации в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:40
хуа чуньин
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хуа чуньин, южно-китайское море, мид кнр, малайзия, сша, в мире

Китай не боится санкций США из-за ситуации в Южно-Китайском море

11:40 15.07.2020
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© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVERДиректор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Китай не боится санкций США из-за ситуации в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл заявил, что Вашингтон не исключает возможности введения новых санкций в отношении Китая из-за ситуации в Южно-Китайском море.
"Что касается вопроса Южно-Китайского моря, то Китай продолжит защищать свою безопасность, суверенитет, законные права и интересы, а также наше дружественное сотрудничество с региональными странами", - заявила дипломат.
По ее словам, "Китай надеется, что США не пойдут дальше по неверному пути, а будут действовать как ответственная крупная страна".
"Мы не боимся санкций", - подчеркнула Хуа Чуньин.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
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