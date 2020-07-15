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Многодетные семьи Кубани смогут получить землю в любом муниципалитете
Многодетные семьи Кубани смогут получать земли в любом муниципалитете края без привязки к прописке по месту жительства, кроме того, упрощена процедура получения РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:39
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вениамин кондратьев
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общество
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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

Многодетные семьи Кубани смогут получить землю в любом муниципалитете

11:39 15.07.2020
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Многодетные семьи Кубани смогут получать земли в любом муниципалитете края без привязки к прописке по месту жительства, кроме того, упрощена процедура получения земли, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"Мы услышали просьбы многодетных семей и внесли кардинальные изменения в краевой закон. Теперь семьи с тремя и более детьми, проживающие в регионе не менее пяти лет, могут получить землю в любом сельском населенном пункте без привязки к прописке по месту жительства", - сказал губернатор.
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Он пояснил, что зачастую в крупных городах земли не хватает, зато в селах края ее достаточно. "Заодно и сельские территории получат новый импульс развития. Мы рассчитываем, что миграция молодых семей в села поддержит развитие этих территорий. В этом году в перечень включим 2000 земельных участков", - добавил глава края.
Он также отметил, что упростится и сама процедура получения земли. "Многодетные семьи смогут получить ее сразу в собственность, а не в аренду, как это было раньше. Теперь они сразу становятся собственниками и смогут сразу распоряжаться землей на свое усмотрение – при желании продать участок и потратить деньги на покупку готового жилья или на взнос по ипотеке", - сказал Кондратьев.
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Кроме того, по его словам, те 16,5 тысячи семей, которые за 10 лет получили земли в аренду, уже сейчас могут переоформить земельные участки в собственность.
По данным краевых властей, за переоформлением участка семьям необходимо обратиться к органу, с которым заключен договор аренды, это департамент имущественных отношений Краснодарского края или муниципалитет.
Земля в Краснодарском крае предоставляется многодетным семьям с 2011 года. За 10 лет получено почти 16,5 тысячи участков. Только в прошлом году их получили 1200 семей.
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