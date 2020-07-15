В Сеченовском университете выписали группу испытывающих вакцину от COVID

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Сеченовском университете состоялась выписка первой группы добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Как рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, в исследовании участвовала группа абсолютно здоровых людей. По его словам, у добровольцев накопилась психологическая усталость из-за нескольких месяцев самоизоляции, двухнедельного периода обсервации, когда добровольцы находились в одноместных палатах. Некоторым из них понадобилась психологическая помощь, она была оказана.
"Но тем не менее мы с вами сегодня видели – вышли живые, здоровые и достаточно бодрые духом добровольцы ", - добавил он.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
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