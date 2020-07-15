В Сеченовском университете выписали группу испытывающих вакцину от COVID

Как рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, в исследовании участвовала группа абсолютно здоровых людей. По его словам, у добровольцев накопилась психологическая усталость из-за нескольких месяцев самоизоляции, двухнедельного периода обсервации, когда добровольцы находились в одноместных палатах. Некоторым из них понадобилась психологическая помощь, она была оказана.