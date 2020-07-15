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В Сеченовском университете выписали группу испытывающих вакцину от COVID
В Сеченовском университете состоялась выписка первой группы добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины от новой коронавирусной инфекции. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:37
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, институт нейрохирургии имени академика н. н. бурденко, первый мгму имени сеченова, общество

В Сеченовском университете выписали группу испытывающих вакцину от COVID

11:37 15.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Сеченовском университете состоялась выписка первой группы добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Как рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, в исследовании участвовала группа абсолютно здоровых людей. По его словам, у добровольцев накопилась психологическая усталость из-за нескольких месяцев самоизоляции, двухнедельного периода обсервации, когда добровольцы находились в одноместных палатах. Некоторым из них понадобилась психологическая помощь, она была оказана.
"Но тем не менее мы с вами сегодня видели – вышли живые, здоровые и достаточно бодрые духом добровольцы ", - добавил он.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. Испытания вакцины также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.
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