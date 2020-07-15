В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 175

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Число случаев смерти больных COVID-19 в Свердловской области за сутки выросло еще на три, до 175, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 175", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрировано еще 263 случая COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов.
Всего в регионе зафиксировано 166 35 случаев коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 871. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписан 291 человек. Всего уральские врачи вылечили 10 614 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.