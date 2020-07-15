В МИД Китая прокомментировали решение Великобритании по Huawei

Правительство Великобритании во вторник озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G-оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.

"Великобритания без каких-либо доказательств, под предлогом несуществующих рисков взаимодействует с США в дискриминации и оказании давления на китайские компании, все это идет вразрез с принципами рыночной экономики и свободной торговли", - заявила дипломат.

"Великобритания приняла неверное решение, которое серьезно подрывает интересы китайских компаний, а также взаимное доверие между Пекином Лондоном , мы решительно выступаем против этого", - подчеркнула она.

По ее словам, эта ситуация касается не только одной компании или какой-то отдельной отрасли, она демонстрирует стремление Лондона политизировать коммерческие и технологические вопросы.

"Мы напоминаем китайским компаниям о необходимости учитывать возрастающие политические риски и риски в области безопасности… КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", - заявила Хуа Чуньин.

В начале года правительство Великобритании разрешило допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме. Планировалось, что технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.

Однако позже власти пришли к решению, что британские операторы должны полностью отказаться от использования оборудования находящегося под санкциями США Huawei при развертывании 5G сетей.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.