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В МИД Китая прокомментировали решение Великобритании по Huawei
Китай намерен предпринять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявила на брифинге в среду официальный представитель... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:33
хуа чуньин
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РИА Новости
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353
60
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хуа чуньин, мид кнр, huawei technologies, лондон, китай, сша, экономика

В МИД Китая прокомментировали решение Великобритании по Huawei

11:33 15.07.2020
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© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVERДиректор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Китай намерен предпринять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение Великобритании о запрете технологий Huawei в сетях 5G.
Правительство Великобритании во вторник озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G-оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.
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Помпео заявил, что опасность Huawei осознают "граждане всего мира"
"Великобритания без каких-либо доказательств, под предлогом несуществующих рисков взаимодействует с США в дискриминации и оказании давления на китайские компании, все это идет вразрез с принципами рыночной экономики и свободной торговли", - заявила дипломат.
"Великобритания приняла неверное решение, которое серьезно подрывает интересы китайских компаний, а также взаимное доверие между Пекином и Лондоном, мы решительно выступаем против этого", - подчеркнула она.
По ее словам, эта ситуация касается не только одной компании или какой-то отдельной отрасли, она демонстрирует стремление Лондона политизировать коммерческие и технологические вопросы.
"Мы напоминаем китайским компаниям о необходимости учитывать возрастающие политические риски и риски в области безопасности… КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", - заявила Хуа Чуньин.
В начале года правительство Великобритании разрешило допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме. Планировалось, что технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.
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Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei
Однако позже власти пришли к решению, что британские операторы должны полностью отказаться от использования оборудования находящегося под санкциями США Huawei при развертывании 5G сетей.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.
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Хуа ЧуньинМИД КНРHuawei TechnologiesЛондонКитайСШАЭкономика
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