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Кэти Перри стала клоунессой в клипе на песню "Smile"
Певица Кэти Перри представила на YouTube клип на песню "Smile", которая стала вторым синглом и заглавным треком из ее нового одноименного альбома, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:52
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, кэти перри (хадсон), youtube

Кэти Перри стала клоунессой в клипе на песню "Smile"

21:51 15.07.2020 (обновлено: 21:52 15.07.2020)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Певица Кэти Перри представила на YouTube клип на песню "Smile", которая стала вторым синглом и заглавным треком из ее нового одноименного альбома, сообщает Rolling Stone.
Одетая как клоунесса исполнительница танцует среди гигантских клоунских башмаков, мячей, воздушных шаров, вставных челюстей. Параллельно она рассказывает о том, как важно улыбаться и радоваться каждому новому дню.
По информации издания, Перри написала эту песню, когда проходила через один из самых мрачных периодов в жизни и потеряла свою улыбку: "Весь этот альбом – мое путешествие к свету, с историями о мужестве, надежде и любви".
Композиция "Smile" вышла на прошлой неделе, вслед за синглом "Daisies", представленным в мае этого года.
Релиз шестого студийного альбома Кэти Перри запланирован на август этого года.
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КультураМузыкаНовости культурыКэти Перри (Хадсон)YouTube
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