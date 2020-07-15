Кэти Перри стала клоунессой в клипе на песню "Smile"

Одетая как клоунесса исполнительница танцует среди гигантских клоунских башмаков, мячей, воздушных шаров, вставных челюстей. Параллельно она рассказывает о том, как важно улыбаться и радоваться каждому новому дню.

По информации издания, Перри написала эту песню, когда проходила через один из самых мрачных периодов в жизни и потеряла свою улыбку: "Весь этот альбом – мое путешествие к свету, с историями о мужестве, надежде и любви".