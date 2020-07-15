https://ria.ru/20200715/1574373624.html
Кэти Перри стала клоунессой в клипе на песню "Smile"
Певица Кэти Перри представила на YouTube клип на песню "Smile", которая стала вторым синглом и заглавным треком из ее нового одноименного альбома, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T21:51
2020-07-15T21:52
музыка
новости культуры
кэти перри (хадсон)
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культура
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, кэти перри (хадсон), youtube
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
Певица Кэти Перри представила на YouTube клип на песню "Smile", которая стала вторым синглом и заглавным треком из ее нового одноименного альбома, сообщает
Rolling Stone.
Одетая как клоунесса исполнительница танцует среди гигантских клоунских башмаков, мячей, воздушных шаров, вставных челюстей. Параллельно она рассказывает о том, как важно улыбаться и радоваться каждому новому дню.
По информации издания, Перри написала эту песню, когда проходила через один из самых мрачных периодов в жизни и потеряла свою улыбку: "Весь этот альбом – мое путешествие к свету, с историями о мужестве, надежде и любви".
Композиция "Smile" вышла на прошлой неделе, вслед за синглом "Daisies", представленным в мае этого года.
Релиз шестого студийного альбома Кэти Перри запланирован на август этого года.