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Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга
В Колумбии пациента больницы объявили мертвым и отправили в морг, но родственники обнаружили его там живым, сообщает El Nacional. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:13
коронавирус covid-19
колумбия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, колумбия, в мире

Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга

11:32 15.07.2020 (обновлено: 14:13 15.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Больница. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Колумбии пациента больницы объявили мертвым и отправили в морг, но родственники обнаружили его там живым, сообщает El Nacional.
Как сообщается, 67-летнего Хуана Хосе Муноса Ромеро доставили в больницу с повышенным артериальным давлением. Шестого июля врачи сообщили, что Ромеро умер. Родственники этому не поверили, но увидеть тело им не разрешили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Позже дочь Ромеро смогла пробраться в морг, где увидела, что ее отец дышит, а глаза у него открыты. Врачи пытались убедить ее, что это естественная реакция, которая наблюдается у человека после смерти. Женщина не поверила и решила забрать отца в другую клинику. Сейчас он проходит лечение.
Как объяснил сын Ромеро, время, которое тот провел в морге, не прошло бесследно — теперь мужчина страдает от ишемии.
Похороны
4 июля 2019, 17:29
В Индии покойник ожил на похоронах
1023828498
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Коронавирус COVID-19КолумбияВ мире
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