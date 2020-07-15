Живого мужчину посчитали мертвым и не хотели выпускать из морга

Позже дочь Ромеро смогла пробраться в морг, где увидела, что ее отец дышит, а глаза у него открыты. Врачи пытались убедить ее, что это естественная реакция, которая наблюдается у человека после смерти. Женщина не поверила и решила забрать отца в другую клинику. Сейчас он проходит лечение.