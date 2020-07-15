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В КБР умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 62, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:36
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество

В КБР умерли два пациента с коронавирусом

11:36 15.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 62, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались два человека – мужчина 1950 года рождения, житель города Прохладный, а также житель селения Псыгансу 1952 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлен 41 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 5686. Выздоровели за сутки 159 человек, всего выздоровевших в регионе - 5193. В госпиталях находятся 691 человек, из которых 40 – в реанимациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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