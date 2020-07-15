В КБР умерли два пациента с коронавирусом

"За сутки скончались два человека – мужчина 1950 года рождения, житель города Прохладный, а также житель селения Псыгансу 1952 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлен 41 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 5686. Выздоровели за сутки 159 человек, всего выздоровевших в регионе - 5193. В госпиталях находятся 691 человек, из которых 40 – в реанимациях.