Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Забайкальский край
Забайкальский край
https://ria.ru/20200715/1574373440.html
Забайкалье и "Яндекс" запустят образовательные и социальные проекты
Правительство Забайкальского края и компания "Яндекс" планируют совместно развивать онлайн-образование, а также запускать социальные проекты, в том числе для... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:53
правительство забайкальского края
забайкальский край
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149030/31/1490303141_0:287:2932:1936_1400x0_80_0_0_d33370400bf2aca8ce5efde91fe105b5.jpg
https://ria.ru/20200520/1571741250.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149030/31/1490303141_0:287:2932:1936_1400x0_80_0_0_d33370400bf2aca8ce5efde91fe105b5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149030/31/1490303141_238:0:2819:1936_1400x0_80_0_0_badc4c6809db1ac4c5029bf2755442b6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149030/31/1490303141_561:0:2497:1936_1400x0_80_0_0_a85be717419e9177ee6c201c416d84a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство забайкальского края, яндекс

Забайкалье и "Яндекс" запустят образовательные и социальные проекты

11:26 15.07.2020 (обновлено: 11:53 15.07.2020)
144
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 15 июл - РИА Новости. Правительство Забайкальского края и компания "Яндекс" планируют совместно развивать онлайн-образование, а также запускать социальные проекты, в том числе для помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, и поддерживать малый и средний бизнес, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение подписали во вторник в онлайн-режиме губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина.
В частности, для развития цифрового образования "Яндекс" предлагает педагогам края платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.
"К сервису "Яндекс.Учебник" уже подключились более 1750 преподавателей и более 27 тысяч учеников края. Также 279 учителей приняли участие в интенсиве "Я Учитель", который проводит онлайн-диагностику педагогических компетенций и составляет рекомендации по их развитию", говорится в сообщении.
Строительство жилого комплекса
20 мая, 16:28Забайкальский край
В Забайкалье одобрили более тысячи заявок на "Дальневосточную ипотеку"
Кроме того, планируется усилить взаимодействие компании с Институтом развития образования Забайкальского края по вопросам профессиональных компетенций педагогов. Компания поможет учителям освоить цифровые ресурсы, современные практики преподавания и развить навыки взаимодействия с учениками в условиях цифровой образовательной среды.
"Мы хотим, чтобы компания "Яндекс" рассматривала нас как опорный регион и представила нам самую продвинутую дорожную карту. Мы будем использовать все возможности компании, как лидера отечественного и международного развития IT – технологий. Думаю, что нужно рассмотреть дополнительные направления работы, чтобы вы здесь разместили свои подразделения и офисы по разработке продуктов и сервисов", - привели в пресс-службе комментарий Осипова.
Реализацию совместных проектов будет контролировать специальная рабочая группа.
В пресс-службе напомнили, что с 2019 года при поддержке краевого департамента образования в регионе работает "Яндекс.Лицей". Первый выпуск окончили 17 школьников. В следующем учебном году планируется расширение проекта.
000000
Обсудить 0
Забайкальский крайПравительство Забайкальского краяЯндекс
Рекомендуем
Школа
В Минпросвещения заявили, что к дистанционной работе готовы 25% школ
Дети на набережной в Анапе
В лагерях на Черном море отдохнут 800 детей из арктических районов Якутии
Пустые парты в школьном классе
В ивановские школы придут 11 педагогов по программе "Земский учитель"
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Боливии число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Минобрнауки не закроет научный фонд РФФИ, заявил Фальков
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие
Университеты в Казахстане будут работать дистанционно из-за COVID-19
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко назвала конкурс "Лидеры России" социальным лифтом для молодежи
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
Люди во время дождя в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
В России нужны изменения в пользу качественной миграции, считает Голикова
Таллин
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
На месте столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии. 14 июля 2020
Россияне не пострадали при столкновении поездов рядом под Прагой
В городе Копейске Челябинской области мужчина в нетрезвом состоянии разрушил около 30 надгробий
В Челябинской области мужчина разгромил 30 памятников на кладбище
Преподаватель сверяет личность ученика по паспорту перед началом единого государственного экзамена
Более 24 тысяч московских выпускников будут сдавать ЕГЭ в понедельник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
Лента новостейМолния