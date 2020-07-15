Забайкалье и "Яндекс" запустят образовательные и социальные проекты

ЧИТА, 15 июл - РИА Новости. Правительство Забайкальского края и компания "Яндекс" планируют совместно развивать онлайн-образование, а также запускать социальные проекты, в том числе для помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, и поддерживать малый и средний бизнес, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее соглашение подписали во вторник в онлайн-режиме губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина.

В частности, для развития цифрового образования "Яндекс" предлагает педагогам края платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

"К сервису "Яндекс.Учебник" уже подключились более 1750 преподавателей и более 27 тысяч учеников края. Также 279 учителей приняли участие в интенсиве "Я Учитель", который проводит онлайн-диагностику педагогических компетенций и составляет рекомендации по их развитию", говорится в сообщении.

Кроме того, планируется усилить взаимодействие компании с Институтом развития образования Забайкальского края по вопросам профессиональных компетенций педагогов. Компания поможет учителям освоить цифровые ресурсы, современные практики преподавания и развить навыки взаимодействия с учениками в условиях цифровой образовательной среды.

"Мы хотим, чтобы компания "Яндекс" рассматривала нас как опорный регион и представила нам самую продвинутую дорожную карту. Мы будем использовать все возможности компании, как лидера отечественного и международного развития IT – технологий. Думаю, что нужно рассмотреть дополнительные направления работы, чтобы вы здесь разместили свои подразделения и офисы по разработке продуктов и сервисов", - привели в пресс-службе комментарий Осипова.

Реализацию совместных проектов будет контролировать специальная рабочая группа.