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Распространение нового коронавируса
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В Москве увеличат объемы ежедневного тестирования на антитела к COVID
Москва имеет возможность увеличить объемы бесплатного ежедневного ИФА-тестирования в полтора раза, ежедневно пройти тест смогут около 7,5 тысяч москвичей,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве увеличат объемы ежедневного тестирования на антитела к COVID

11:25 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗабор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва имеет возможность увеличить объемы бесплатного ежедневного ИФА-тестирования в полтора раза, ежедневно пройти тест смогут около 7,5 тысяч москвичей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня мы имеем возможность увеличивать объемы бесплатного ежедневного тестирования по сути дела в полтора раза. В результате около 7,5 тысяч москвичей ежедневно могут проходить это исследование в более удобное для них время", - сказала Ракова журналистам.
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С 15 мая в Москве началось ИФА-тестирование для исследования формирования иммунитета к коронавирусу. Вначале принять участие в скрининге можно было только по приглашению, с конца мая услуга стала доступна для всех желающих по предварительной записи.
Кроме того, ИФА-исследования в Москве проходят все сотрудники медицинских организаций департамента здравоохранения (еженедельно), пациенты стационаров (в день госпитализации), пациенты дневных стационаров и КТ-центров (при первом обращении) и пациенты поликлиник (по направлению врача).
ИФА-метод (иммуноферментный анализ) позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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