В Москве увеличат объемы ежедневного тестирования на антитела к COVID

"Сегодня мы имеем возможность увеличивать объемы бесплатного ежедневного тестирования по сути дела в полтора раза. В результате около 7,5 тысяч москвичей ежедневно могут проходить это исследование в более удобное для них время", - сказала Ракова журналистам.