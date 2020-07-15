В Москве увеличат объемы ежедневного тестирования на антитела к COVID

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва имеет возможность увеличить объемы бесплатного ежедневного ИФА-тестирования в полтора раза, ежедневно пройти тест смогут около 7,5 тысяч москвичей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня мы имеем возможность увеличивать объемы бесплатного ежедневного тестирования по сути дела в полтора раза. В результате около 7,5 тысяч москвичей ежедневно могут проходить это исследование в более удобное для них время", - сказала Ракова журналистам.
С 15 мая в Москве началось ИФА-тестирование для исследования формирования иммунитета к коронавирусу. Вначале принять участие в скрининге можно было только по приглашению, с конца мая услуга стала доступна для всех желающих по предварительной записи.
Кроме того, ИФА-исследования в Москве проходят все сотрудники медицинских организаций департамента здравоохранения (еженедельно), пациенты стационаров (в день госпитализации), пациенты дневных стационаров и КТ-центров (при первом обращении) и пациенты поликлиник (по направлению врача).
ИФА-метод (иммуноферментный анализ) позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).
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