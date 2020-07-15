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Туроператоры рассказали, когда ждут в России иностранных туристов
Туроператоры не ожидают рестарт въездного туризма в России в этом году, несмотря на послабления правил посещения для иностранцев, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Туроператоры рассказали, когда ждут в России иностранных туристов

11:58 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМолодые люди со смартфонами в Москве
Молодые люди со смартфонами в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Туроператоры не ожидают рестарт въездного туризма в России в этом году, несмотря на послабления правил посещения для иностранцев, сообщает АТОР.
Роспотребнадзор отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию приезжающих при наличии отрицательных результатов теста на коронавирус.
Эксперты связывают послабления въездного режима в РФ со скорым возобновлением авиасообщения и постепенным восстановлением туриндустрии. Но о въездном туризме речи пока не идет.
Как пояснил управляющий директор туроператора по приему иностранцев Игорь Кузьмин, партнеры переносят бронирования на следующий год.
По мнению замдиректора другой компании Александра Курносова, в 2020 году может начать восстанавливаться сегмент иностранных бизнес-путешествий, но только после снятия ограничений по полетам. Если будут разрешены соревнования с участием иностранных спортсменов, то, вероятно, приедут и они. А вот экскурсионных туристов ожидать пока не стоит.
Туроператоры сообщают, что иностранные путешественники - 90 процентов - приезжают в Россию в основном в летний период. Зимой страну часто посещают гости из Азии - Китая, Гонконга, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи, Японии.
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