https://ria.ru/20200715/1574373248.html
Туроператоры рассказали, когда ждут в России иностранных туристов
Туроператоры не ожидают рестарт въездного туризма в России в этом году, несмотря на послабления правил посещения для иностранцев, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:58
2020-07-15T11:58
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Туроператоры не ожидают рестарт въездного туризма в России в этом году, несмотря на послабления правил посещения для иностранцев, сообщает
АТОР.
Роспотребнадзор отменил
обязательную 14-дневную самоизоляцию приезжающих при наличии отрицательных результатов теста на коронавирус.
Эксперты связывают послабления въездного режима в РФ со скорым возобновлением авиасообщения и постепенным восстановлением туриндустрии. Но о въездном туризме речи пока не идет.
Как пояснил управляющий директор туроператора по приему иностранцев Игорь Кузьмин, партнеры переносят бронирования на следующий год.
По мнению замдиректора другой компании Александра Курносова, в 2020 году может начать восстанавливаться сегмент иностранных бизнес-путешествий, но только после снятия ограничений по полетам. Если будут разрешены соревнования с участием иностранных спортсменов, то, вероятно, приедут и они. А вот экскурсионных туристов ожидать пока не стоит.
Туроператоры сообщают, что иностранные путешественники - 90 процентов - приезжают в Россию в основном в летний период. Зимой страну часто посещают гости из Азии - Китая, Гонконга, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи, Японии.