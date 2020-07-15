Туроператоры рассказали, когда ждут в России иностранных туристов

Эксперты связывают послабления въездного режима в РФ со скорым возобновлением авиасообщения и постепенным восстановлением туриндустрии. Но о въездном туризме речи пока не идет.

По мнению замдиректора другой компании Александра Курносова, в 2020 году может начать восстанавливаться сегмент иностранных бизнес-путешествий, но только после снятия ограничений по полетам. Если будут разрешены соревнования с участием иностранных спортсменов, то, вероятно, приедут и они. А вот экскурсионных туристов ожидать пока не стоит.