МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больничный комплекс в Коммунарке получил беспилотники, аппараты позволили медперсоналу автоматизировать значимые и трудозатратные процессы, сообщил заместитель мэра Больничный комплекс в Коммунарке получил беспилотники, аппараты позволили медперсоналу автоматизировать значимые и трудозатратные процессы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Беспилотники были доставлены в больницу в рамках совместного проекта с правительством Москвы Renault Россия. Первый беспилотник поступил в больницу еще три месяца назад и успешно показал себя в тестовом режиме, теперь туда будут направлены еще два аппарата.

"Беспилотные аппараты позволили медицинскому персоналу автоматизировать значимые и трудозатратные процессы такие как развоз белья и питания. До появления беспилотников эту работу выполняли сотрудники больницы, теперь риски заражения коронавирусом для них минимизированы. В зависимости от задачи, один аппарат может проехать до 72 километров в сутки. Ежедневно беспилотные транспортные средства могут развозить до 1000 килограммов белья в отделения больницы, а также оперативно доставляют питание сотрудникам медучреждения", — рассказал Ефимов журналистам.