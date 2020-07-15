https://ria.ru/20200715/1574373217.html
Больничный комплекс в Коммунарке получил беспилотники
Больничный комплекс в Коммунарке получил беспилотники, аппараты позволили медперсоналу автоматизировать значимые и трудозатратные процессы, сообщил заместитель... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:22
2020-07-15T11:22
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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владимир ефимов (политик), москва, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Больничный комплекс в Коммунарке получил беспилотники, аппараты позволили медперсоналу автоматизировать значимые и трудозатратные процессы, сообщил заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
Беспилотники были доставлены в больницу в рамках совместного проекта с правительством Москвы Renault Россия. Первый беспилотник поступил в больницу еще три месяца назад и успешно показал себя в тестовом режиме, теперь туда будут направлены еще два аппарата.
"Беспилотные аппараты позволили медицинскому персоналу автоматизировать значимые и трудозатратные процессы такие как развоз белья и питания. До появления беспилотников эту работу выполняли сотрудники больницы, теперь риски заражения коронавирусом для них минимизированы. В зависимости от задачи, один аппарат может проехать до 72 километров в сутки. Ежедневно беспилотные транспортные средства могут развозить до 1000 килограммов белья в отделения больницы, а также оперативно доставляют питание сотрудникам медучреждения", — рассказал Ефимов журналистам.
Отмечается, что для использования беспилотных аппаратов в больнице были внедрены необходимая инфраструктура и программное обеспечение — собственный сервер и зарядная станция, было разработано веб-приложение для эффективного управления доставкой.