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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574373180.html
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 166
Пять пациентов в возрасте от 58 до 83 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тульская область
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тульская область
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, тульская область

В Тульской области число жертв коронавируса достигло 166

11:21 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Пять пациентов в возрасте от 58 до 83 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе увеличилось до 166, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 38 человек.
"Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Ефремова, Новомосковска и Богородицкого района в возрасте от 58 до 83 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7688 человек, выздоровели 6265 пациентов. Всего в регионе скончались 166 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Врач скорой помощи
10:53Распространение нового коронавируса
В России за сутки 10 424 человека выздоровели от коронавируса
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТульская область
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