В Тульской области число жертв коронавируса достигло 166

"Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Ефремова, Новомосковска и Богородицкого района в возрасте от 58 до 83 лет", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7688 человек, выздоровели 6265 пациентов. Всего в регионе скончались 166 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.