Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200715/1574372819.html
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки пять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:13
война в сирии
война в сирии
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:146:2730:1682_1400x0_80_0_0_df6e43791223d1049239a6bcc4056b63.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574365943.html
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:146:2730:1682_1400x0_80_0_0_df6e43791223d1049239a6bcc4056b63.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_d4a736b93f6440f5bd18908831429eef.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_604:0:2652:2048_1400x0_80_0_0_64b2825bb87dfdb74777fcdf14c27a55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:13 15.07.2020
800
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки пять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – три. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Рухайя-эс-Сауда провинции Хасеке. Выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
08:52
СМИ: ВКС России нанесли ответный удар по боевикам в Сирии
000100
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В Сирию за суткии вернулись более 50 беженцев из-за рубежа
В лаборатории
В Минобороны оценили данные по вакцине от COVID-19
Американская скорая помощь. Архивное фото
В Филадельфии запретили массовые мероприятия до конца февраля 2021 года
Молодые люди со смартфонами в Москве
Туроператоры рассказали, когда ждут в России иностранных туристов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Записаться на ПЦР-тест в Москве по желанию можно будет только онлайн
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал указ Трампа в отношении Китая
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
СР намерена голосовать против поправок о многодневном голосовании
Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург
Модно, сыто, пьяно. Где в Санкт-Петербурге весело провести время
Ракка
У штаба курдской военной прокуратуры в Ракке взорвались три бомбы
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Боливии число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
Граница России и Абхазии
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Беженцы
Полиция ФРГ нашла 31 нелегального мигранта на границе с Чехией
Здание главного корпуса Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе
Крымские ученые создадут материалы для обработки больших массивов данных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Лента новостейМолния