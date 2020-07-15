Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574372768.html
В Минобороны оценили данные по вакцине от COVID-19
Данные исследований, проводимых Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, позволяют говорить о безопасности и хорошей... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_a2f1ebc24534256f87363adeccc48909.jpg
https://ria.ru/20200715/1574362924.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_a2f1ebc24534256f87363adeccc48909.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_81e5b6e6e35bd55fbec50022039c04ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_483:0:2530:2047_1400x0_80_0_0_ae5a5d589a2bb2e05eeac662f2f6cd19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В Минобороны оценили данные по вакцине от COVID-19

11:12 15.07.2020
317
© Илья ПиталевВ лаборатории
В лаборатории
© Илья Питалев
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Данные исследований, проводимых Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины от COVID-19, говорится в сообщении МО РФ.
В Минобороны России сообщили, что первая группа добровольцев – участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых ведомством и центром Гамалеи, выписана из госпиталя имени Бурденко.
"На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано. Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медосмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
03:58Распространение нового коронавируса
Врач предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до конца испытаний
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
630000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Рекомендуем
Американская скорая помощь. Архивное фото
В Филадельфии запретили массовые мероприятия до конца февраля 2021 года
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область
Машина скорой помощи
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 172
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
В Москве увеличат объемы ежедневного тестирования на антитела к COVID
Вид Варшавы
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Медик у машины скорой помощи
В Москве число госпитализированных с COVID-19 сократилось на 30%
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал указ Трампа в отношении Китая
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
СР намерена голосовать против поправок о многодневном голосовании
Тарас Креминь
На Украине выступили против восстановления обучения на русском в школах
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед проконтролирует погашение экологического ущерба от ЧП в Норильске
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса
Медицинская сестра в больничной палате
В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 30%
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В Сирию за суткии вернулись более 50 беженцев из-за рубежа
Кадры выписки первой группы добровольцев после успешных испытаний вакцины от коронавируса
В России выписали первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Лента новостейМолния