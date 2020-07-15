В Минобороны оценили данные по вакцине от COVID-19

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Данные исследований, проводимых Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины от COVID-19, говорится в сообщении МО РФ.
В Минобороны России сообщили, что первая группа добровольцев – участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых ведомством и центром Гамалеи, выписана из госпиталя имени Бурденко.
"На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано. Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медосмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф