В Минобороны оценили данные по вакцине от COVID-19

В Минобороны России сообщили, что первая группа добровольцев – участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых ведомством и центром Гамалеи, выписана из госпиталя имени Бурденко.

"На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано. Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медосмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.