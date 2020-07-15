В Филадельфии запретили массовые мероприятия до конца февраля 2021 года

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Власти города Филадельфия, штат Пенсильвания, ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 28 февраля 2021 года из-за коронавируса, сообщил мэр города Джим Кенни.
"Я в расстроенных чувствах подтверждаю, что мы отменяем крупные общественные мероприятия до 28 февраля 2021 года из-за кризиса в области общественного здравоохранения. Было непросто принять такое решение. Однако здоровье и безопасность жителей города, рабочих и туристов должны быть для нас высшим приоритетом", - заявил Кенни в своем Twitter.
По словам мэра города, запрет распространяется на мероприятия с участием более 50 человек, в том числе фестивали, парады, концерты, карнавалы, ярмарки и блошиные рынки.
Данная мера не действует в отношении политических демонстраций, спортивных тренировок на открытом воздухе с участием до 25 человек и мероприятий на частных территориях.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 3,4 миллиона случаев коронавируса, более 136 тысяч человек умерли.
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