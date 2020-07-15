В Филадельфии запретили массовые мероприятия до конца февраля 2021 года

"Я в расстроенных чувствах подтверждаю, что мы отменяем крупные общественные мероприятия до 28 февраля 2021 года из-за кризиса в области общественного здравоохранения. Было непросто принять такое решение. Однако здоровье и безопасность жителей города, рабочих и туристов должны быть для нас высшим приоритетом", - заявил Кенни в своем Twitter.