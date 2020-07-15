В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 172

"За прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще двое — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 102 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 70 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.