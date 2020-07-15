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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 172
Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 172, сообщает краевой... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:10
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край, общество

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 172

11:10 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 172, сообщает краевой минздрав.
"За прошедшие сутки зафиксировано пять летальных исходов инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще двое — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 102 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 70 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4618 случаев заражения COVID-19, в том числе 75 за последние сутки, выздоровели 3576 пациентов, на домашнем карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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