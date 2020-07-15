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В Москве число госпитализированных с COVID-19 сократилось на 30%
Количество госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние 2 недели сократилось практически на 30%, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве число госпитализированных с COVID-19 сократилось на 30%

11:09 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Количество госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние 2 недели сократилось практически на 30%, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы не только не фиксируем роста заболевания, а наоборот видим, что все показатели заболеваемости устойчиво снижаются. Особенно это касается госпитализаций от коронавирусной инфекции. За последние две недели количество госпитализируемых, которое и так небольшое, практически сократилось на 30%", - сказала Ракова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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