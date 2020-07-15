В Москве число госпитализированных с COVID-19 сократилось на 30%

"Мы не только не фиксируем роста заболевания, а наоборот видим, что все показатели заболеваемости устойчиво снижаются. Особенно это касается госпитализаций от коронавирусной инфекции. За последние две недели количество госпитализируемых, которое и так небольшое, практически сократилось на 30%", - сказала Ракова.