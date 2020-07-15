В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 30%

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 за последние две недели сократилось почти на 30% в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Июльские показатели количества новых случае сопоставимы с ранне-апрельскими. Количество новых заболевших за последние две недели сократилось ещё на 27,3%", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 51,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет. Еще 5,1% заболевших – люди старше 80 лет и 7,8% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.
Согласно данным Росстата, в столице число новых случаев коронавируса составляет 4,95 на 100 тысяч человек - это 33 место среди субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф