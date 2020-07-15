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https://ria.ru/20200715/1574372464.html
В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 30%
Число новых случаев COVID-19 за последние две недели сократилось почти на 30% в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
общество
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, общество

В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 30%

11:06 15.07.2020 (обновлено: 11:07 15.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 за последние две недели сократилось почти на 30% в Москве, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Июльские показатели количества новых случае сопоставимы с ранне-апрельскими. Количество новых заболевших за последние две недели сократилось ещё на 27,3%", - сообщили в штабе.
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Уточняется, что 51,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет. Еще 5,1% заболевших – люди старше 80 лет и 7,8% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.
Согласно данным Росстата, в столице число новых случаев коронавируса составляет 4,95 на 100 тысяч человек - это 33 место среди субъектов РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваОбщество
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