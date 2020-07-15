В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 30%

"В столице подтверждено 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Июльские показатели количества новых случае сопоставимы с ранне-апрельскими. Количество новых заболевших за последние две недели сократилось ещё на 27,3%", - сообщили в штабе.

Уточняется, что 51,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет. Еще 5,1% заболевших – люди старше 80 лет и 7,8% среди заболевших - дети.