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В России выписали первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19
Из госпиталя имени Бурденко выписали первую группу участников испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Минобороны и Национальный исследовательский... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры выписки первой группы добровольцев после успешных испытаний вакцины от коронавируса
Из госпиталя Бурденко выписали первую группу добровольцев после успешных испытаний вакцины от коронавируса.
2020-07-15T11:06
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выписали первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19

11:06 15.07.2020 (обновлено: 13:24 15.07.2020)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Из госпиталя имени Бурденко выписали первую группу участников испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает военное ведомство.
"На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано. Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины", — говорится в сообщении.
Перед выпиской все 18 добровольцев прошли контрольное обследование и сдали анализ крови для исследования выработки иммунного ответа. На 42-й день им предстоит вернуться в госпиталь на итоговый медосмотр, а также для оформления документов.
В Минобороны подчеркнули, что основной задачей для первой группы была проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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