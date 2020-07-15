В России выписали первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Из госпиталя имени Бурденко выписали первую группу участников испытаний вакцины от Из госпиталя имени Бурденко выписали первую группу участников испытаний вакцины от коронавируса , которые проводят Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает военное ведомство.

"На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано. Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины", — говорится в сообщении.

Перед выпиской все 18 добровольцев прошли контрольное обследование и сдали анализ крови для исследования выработки иммунного ответа. На 42-й день им предстоит вернуться в госпиталь на итоговый медосмотр, а также для оформления документов.

В Минобороны подчеркнули, что основной задачей для первой группы была проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.