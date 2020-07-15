Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574372263.html
В Москве дети впервые смогут сдать тесты на COVID-19
С 16 июля в Москве впервые появится возможность сдать анализ на коронавирус детям, специальные процедурные кабинеты откроют в 45 городских поликлиниках,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f5facd885f248b59c4d8f64a6ad3b602.jpg
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f5facd885f248b59c4d8f64a6ad3b602.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4327e552563b49017110d015db06badd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_65aca5f95ee4e3ceea3b16a258243f88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве дети впервые смогут сдать тесты на COVID-19

11:02 15.07.2020
481
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. С 16 июля в Москве впервые появится возможность сдать анализ на коронавирус детям, специальные процедурные кабинеты откроют в 45 городских поликлиниках, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"При этом впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей. В 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты", - сказала Ракова.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
320001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Михайловский дворец
Эрмитаж и Русский музей вновь открылись для посетителей
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Москвичи с 16 июля смогут сдавать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Медик у машины скорой помощи
В Москве число госпитализированных с COVID-19 сократилось на 30%
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Медицинская сестра в больничной палате
В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 30%
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон об электронном документообороте для tax free
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Врач скорой помощи
В России за сутки 10 424 человека выздоровели от коронавируса
Лес
Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли
В лаборатории
В Минобороны оценили данные по вакцине от COVID-19
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
В Москве увеличат объемы ежедневного тестирования на антитела к COVID
Кадры выписки первой группы добровольцев после успешных испытаний вакцины от коронавируса
В России выписали первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19
Американская скорая помощь. Архивное фото
В Филадельфии запретили массовые мероприятия до конца февраля 2021 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния