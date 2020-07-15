Москвичи с 16 июля смогут сдавать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. С 16 июля москвичи смогут бесплатно проходить ПЦР-исследование на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития С 16 июля москвичи смогут бесплатно проходить ПЦР-исследование на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

По ее словам, в среднем в городе возможно проводить до 50 тысяч ПЦР-исследований в сутки, а всего за время пандемии сделали около 4,3 миллиона тестов.

"Сейчас, когда количество заболевших резко снижается, у нас появились свободные мощности и мы имеем возможность их перераспределить на другие направления. Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о том, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию могут сделать это свободно и бесплатно", — сказала Ракова.

По ее словам, для этого есть все необходимые мощности. Точки для сдачи анализа откроют в 207 поликлиниках.

Записаться на исследование можно будет только в электронном виде, добавила Ракова.

"Расписание мы формируем на две недели. Свободные слоты всегда имеются, люди могут ими воспользоваться", — сказала она.