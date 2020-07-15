https://ria.ru/20200715/1574372199.html
Москвичи с 16 июля смогут сдавать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно
С 16 июля москвичи смогут бесплатно проходить ПЦР-исследование на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:01
2020-07-15T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
С 16 июля москвичи смогут бесплатно проходить ПЦР-исследование на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
По ее словам, в среднем в городе возможно проводить до 50 тысяч ПЦР-исследований в сутки, а всего за время пандемии сделали около 4,3 миллиона тестов.
"Сейчас, когда количество заболевших резко снижается, у нас появились свободные мощности и мы имеем возможность их перераспределить на другие направления. Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о том, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию могут сделать это свободно и бесплатно", — сказала Ракова.
По ее словам, для этого есть все необходимые мощности. Точки для сдачи анализа откроют в 207 поликлиниках.
Записаться на исследование можно будет только в электронном виде, добавила Ракова.
"Расписание мы формируем на две недели. Свободные слоты всегда имеются, люди могут ими воспользоваться", — сказала она.
За последние сутки в Москве выявили 628 новых случаев коронавируса, а всего число инфицированных превысило 231 тысячу человек. Умерли за все время 4,2 тысячи человек, вылечились — 167 тысяч. По словам Раковой, в последние две недели все показатели заболеваемости в Москве устойчиво снижаются, а число госпитализируемых практически сократилось на 30 процентов.