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Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"
15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.
2020-07-15T10:59
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60
Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"
15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.
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алексей леонов, видео, космос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, видео
Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"
15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.
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Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"

10:59 15.07.2020
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15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.
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Алексей ЛеоновМеждународная космическая станция (МКС)Космос
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