Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"

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15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.