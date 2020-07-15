https://ria.ru/20200715/1574372100.html
Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"
15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.
2020-07-15T10:59
2020-07-15T10:59
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Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"
15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.
2020-07-15T10:59
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Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"
15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.