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Москвича будут судить за систематические издевательства над пасынком
В Москве перед судом предстанет мужчина, истязавший пятилетнего пасынка, сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:57
людмила нефедова
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
людмила нефедова, москва, происшествия

Москвича будут судить за систематические издевательства над пасынком

10:57 15.07.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В Москве перед судом предстанет мужчина, истязавший пятилетнего пасынка, сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Прокурор Южного административного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя столицы, уроженца Кабардино-Балкарской республики", - сказала Нефедова, добавив, что мужчина обвиняется в истязании несовершеннолетнего.
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"В один из дней обвиняемый бросил с силой в ребенка подушку, отчего последний упал и ударился головой о стену. После чего обвиняемый подбежал к лежащему ребенку и нанес множественные удары руками в область головы и лица", - пояснила Нефедова.
Кроме того, за отказ доедать пищу мужчина, выкинув остатки в мусорное ведро, схватил мальчика, ткнул его головой в мусорное ведро и заставил есть оттуда выброшенные им продукты, сопровождая все это оскорблениями, отмечает она.
Уголовное дело будет направлено в Симоновский районный суд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.
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