https://ria.ru/20200715/1574371930.html
Москвича будут судить за систематические издевательства над пасынком
В Москве перед судом предстанет мужчина, истязавший пятилетнего пасынка, сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:57
2020-07-15T10:57
людмила нефедова
москва
происшествия
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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людмила нефедова, москва, происшествия
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
В Москве
перед судом предстанет мужчина, истязавший пятилетнего пасынка, сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова
.
"Прокурор Южного административного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя столицы, уроженца Кабардино-Балкарской республики", - сказала Нефедова, добавив, что мужчина обвиняется в истязании несовершеннолетнего.
По версии следствия, мужчина проживал совместно с женой и ее детьми от предыдущих браков – мальчиком 2014 года рождения и девочками 2012 и 2010 годов рождения. С 23 по 28 января он регулярно бил мальчика, лишал еды и принуждал к "выполнению физических упражнений с запредельными нагрузками". А из-за отказа доедать ужин безосновательно ограничил ребенка в какой-либо пище на несколько дней.
"В один из дней обвиняемый бросил с силой в ребенка подушку, отчего последний упал и ударился головой о стену. После чего обвиняемый подбежал к лежащему ребенку и нанес множественные удары руками в область головы и лица", - пояснила Нефедова.
Кроме того, за отказ доедать пищу мужчина, выкинув остатки в мусорное ведро, схватил мальчика, ткнул его головой в мусорное ведро и заставил есть оттуда выброшенные им продукты, сопровождая все это оскорблениями, отмечает она.
Уголовное дело будет направлено в Симоновский районный суд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.