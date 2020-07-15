Москвича будут судить за систематические издевательства над пасынком

По версии следствия, мужчина проживал совместно с женой и ее детьми от предыдущих браков – мальчиком 2014 года рождения и девочками 2012 и 2010 годов рождения. С 23 по 28 января он регулярно бил мальчика, лишал еды и принуждал к "выполнению физических упражнений с запредельными нагрузками". А из-за отказа доедать ужин безосновательно ограничил ребенка в какой-либо пище на несколько дней.