https://ria.ru/20200715/1574371827.html
В Рязанской области около 60 тысяч человек остались без электричества
Непогода вечером во вторник оставила без электричества более 30 тысяч домов с населением около 60 тысяч человек в Рязанской области, сообщает правительство... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:55
2020-07-15T10:55
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
рязанская область
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574344868.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики рф (минэнерго россии), рязанская область, происшествия