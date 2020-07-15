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В Рязанской области около 60 тысяч человек остались без электричества
Непогода вечером во вторник оставила без электричества более 30 тысяч домов с населением около 60 тысяч человек в Рязанской области, сообщает правительство... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:55
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
рязанская область
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), рязанская область, происшествия

В Рязанской области около 60 тысяч человек остались без электричества

10:55 15.07.2020
171
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная ЛЭП. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Непогода вечером во вторник оставила без электричества более 30 тысяч домов с населением около 60 тысяч человек в Рязанской области, сообщает правительство региона.
"Отключение электроснабжения произошло в 7 муниципальных районах, в результате 66 социально значимых объектов и более 30 тысяч домов, в которых проживают около 60 тысяч человек, остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Спасателям поступила информация о падении 228 деревьев, повреждении семи автомобилей и частичном разрушении кровли 27 жилых домов, одного социально значимого объекта в трех районах области.
Пострадавших и погибших в результате непогоды нет.
По данным САЦ Минэнерго, на утро среды без электроснабжения остается около 1,7 тысячи человек.
Высоковольтная ЛЭП
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Рязанская областьПроисшествия
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