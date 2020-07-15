На Украине выступили против восстановления обучения на русском в школах

КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Омбудсмен Омбудсмен Украины по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную раду не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит этот документ.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" (№2362). Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, которые направлены на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе", - написал Креминь на своей странице в Facebook.

По его мнению, утверждение, что этот законопроект направлен на защиту "нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств", не соответствуют действительности, потому что Конституционный суд признал закон об образовании соответствующим конституции.

По словам омбудсмена, этот законопроект не поддерживает министерство образования и науки Украины , потому что он противоречит целям образовательной реформы и требует срочных расходов из госбюджета на сумму 56 миллионов гривен (около 2,1 миллионов долларов).

"Верю, что народные депутаты Украины проявят политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект 2362 и в дальнейшем воздержатся от тех шагов, которые будут направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка", - добавил омбудсмен.