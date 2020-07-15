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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200715/1574371747.html
"Заговор классиков". Одоевский. Красавицы и уроды русских ночей
Последний отпрыск рода Рюриковичей, автор мистического шедевра, романа "Русские ночи" и детского бестселлера "Городок в табакерке". Филантроп, первый русский музыковед, камергер. Личность самой высокой пробы.
2020-07-15T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
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«Заговор классиков». Одоевский. Красавицы и уроды русских ночей
Последний отпрыск рода Рюриковичей, автор мистического шедевра, романа «Русские ночи» и детского бестселлера «Городок в табакерке». Филантроп, первый русский музыковед, камергер. Личность самой высокой пробы.
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574385830_5:0:640:357_1400x0_80_0_0_37663c4483ca6a2bf4bd7e0dbfbf65ee.jpg
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РИА Новости
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60
аудио, подкаст, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Одоевский. Красавицы и уроды русских ночей

14:00 15.07.2020
8
Подкаст "Заговор классиков"
«Заговор классиков». Одоевский. Красавицы и уроды русских ночей
14:00
Последний отпрыск рода Рюриковичей, автор мистического шедевра, романа "Русские ночи" и детского бестселлера "Городок в табакерке". Филантроп, первый русский музыковед, камергер. Личность самой высокой пробы.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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