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Гонконгский Диснейленд вновь закрылся из-за COVID-19
Гонконгский тематический парк развлечений Disneyland, который в январе был закрыт из-за распространения COVID-19 и возобновил работу 18 июня, в среду вновь... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:57
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, disneyland, хубэй, воз, китай, ухань, в мире

Гонконгский Диснейленд вновь закрылся из-за COVID-19

10:54 15.07.2020 (обновлено: 10:57 15.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Гонконг
Города мира. Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Города мира. Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Гонконгский тематический парк развлечений Disneyland, который в январе был закрыт из-за распространения COVID-19 и возобновил работу 18 июня, в среду вновь закрылся в связи с распространением коронавируса, следует из информации на сайте парка.
"В соответствии с требованиями правительства и органов здравоохранения, а также в соответствии с мерами по профилактике, проводимыми в Гонконге, парк Disneyland в Гонконге временно закрыт до дальнейшего уведомления", - сообщается в среду на сайте парка.
Отмечается, что отели на территории парка развлечений останутся открытыми, в них введены усиленные меры по защите от коронавируса, в том числе обязательное социальное дистанцирование.
По последним данным, в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1569 случаев заражения, восемь человек скончались, 1229 выздоровели.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19DisneylandХубэйВОЗКитайУханьВ мире
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