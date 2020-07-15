Гонконгский Диснейленд вновь закрылся из-за COVID-19

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Гонконгский тематический парк развлечений Disneyland, который в январе был закрыт из-за распространения COVID-19 и возобновил работу 18 июня, в среду вновь закрылся в связи с распространением коронавируса, следует из информации на сайте парка.
"В соответствии с требованиями правительства и органов здравоохранения, а также в соответствии с мерами по профилактике, проводимыми в Гонконге, парк Disneyland в Гонконге временно закрыт до дальнейшего уведомления", - сообщается в среду на сайте парка.
Отмечается, что отели на территории парка развлечений останутся открытыми, в них введены усиленные меры по защите от коронавируса, в том числе обязательное социальное дистанцирование.
По последним данным, в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1569 случаев заражения, восемь человек скончались, 1229 выздоровели.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.