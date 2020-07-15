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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки 10 424 человека выздоровели от коронавируса
За сутки 10 424 человека в России выписаны после коронавируса, за все время - 523 249, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:53
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России за сутки 10 424 человека выздоровели от коронавируса

10:53 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. За сутки 10 424 человека в России выписаны после коронавируса, за все время - 523 249, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 424 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 523 249", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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