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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:50
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), новгородская область, республика адыгея, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:50 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область - 0,3%, 2. Республика Северная Осетия, г. Севастополь - 0,4%, 3. Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,5%, 4. Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Брянская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика - 0,6%, 5. Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Пензенская область, Ярославская область, Тверская область, Чукотский АО - 0,7%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Новгородская областьРеспублика АдыгеяОбщество
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