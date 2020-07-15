ФСИН вернула заключенным свидания, запрещенные из-за коронавируса

"В учреждениях УИС, где нет карантина и не введен режим особых условий, возобновлено предоставление подозреваемым, обвиняемым, осужденным краткосрочных свиданий с родственниками. Краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Порядок очереди с родственниками, например, в следственных изоляторах УФСИН России по Москве, определяется предварительной электронной записью", - говорится в сообщении.