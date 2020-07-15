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ФСИН вернула заключенным свидания, запрещенные из-за коронавируса
В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) поэтапно снимаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением COVID-19, в том числе... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:48
коронавирус в россии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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коронавирус в россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ФСИН вернула заключенным свидания, запрещенные из-за коронавируса

10:48 15.07.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) поэтапно снимаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением COVID-19, в том числе на свидания с родственниками, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.
"В учреждениях УИС, где нет карантина и не введен режим особых условий, возобновлено предоставление подозреваемым, обвиняемым, осужденным краткосрочных свиданий с родственниками. Краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Порядок очереди с родственниками, например, в следственных изоляторах УФСИН России по Москве, определяется предварительной электронной записью", - говорится в сообщении.
Чтобы не допустить распространения коронавируса в учреждениях УИС принимаются профилактические меры при приеме посылок и передач.
"Так, в учреждениях УФСИН России по Москве прием передач осуществляются в порядке очередности с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Порядок очереди определяется предварительной электронной записью", - уточнили в ФСИН.
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Кроме того, помещения приема передач учреждений оборудованы бактерицидными облучателями (рециркуляторами), разрешенными для использования в присутствии людей. Прием посылок и передач сотрудники осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты. Влажная уборка помещений (с применением моющих и дезинфицирующих средств) проводится не менее двух раз в день.
Все профилактические и санитарные обработки, введенные из-за коронавируса, также продолжаются, отмечают в ведомстве.
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