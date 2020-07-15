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Против замгендиректора "Почты России" по IT возбудили уголовное дело
В пресс-службе "Почты России" подтвердили РИА Новости, что против одного из должностных лиц компании возбудили уголовное дело. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:26
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Против замгендиректора "Почты России" по IT возбудили уголовное дело

10:36 15.07.2020 (обновлено: 13:26 15.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В пресс-службе "Почты России" подтвердили РИА Новости, что против одного из должностных лиц компании возбудили уголовное дело.
Собеседник агентства уточнил, что расследованием занимается следственное управление по Южному административному округу столичного главка СК, а компания взаимодействует со следствием.
Позднее в компании уточнили, что речь идет о заместителе гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергее Емельченкове.
Посетитель берет бланк в отделении Почты России
7 июля, 13:42
"Почта России" повысит зарплату 48 тысячам сотрудников
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