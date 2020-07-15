https://ria.ru/20200715/1574370417.html
Против замгендиректора "Почты России" по IT возбудили уголовное дело
В пресс-службе "Почты России" подтвердили РИА Новости, что против одного из должностных лиц компании возбудили уголовное дело. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:36
2020-07-15T13:26
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