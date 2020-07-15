На Урале суд отпустил под залог гендиректора "Титановой долины"

"Изменить меру пресечения Кызласову Артемию Игоревичу с содержания под стражей на залог в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей", - объявила судья, добавив, что залог должен быть внесен до 27 июля. Трансляция заседания велась на странице районного суда в соцсети.

Судья отметила, изменились основания для продления меры пресечения: обвиняемый характеризуется с положительной стороны, проживает со своей семьей в Екатеринбурге в течение длительного времени, долго не менял место работы. Также судья добавила, что нет оснований полагать, что Кызласов будет давить на свидетелей либо скрываться от суда.