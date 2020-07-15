На Урале суд отпустил под залог гендиректора "Титановой долины"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Кызласову вменяют получение взятки в 2,5 миллиона рублей. Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал его и другого фигуранта дела, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, в феврале, впоследствии меру продлили до 17 июля.
"Изменить меру пресечения Кызласову Артемию Игоревичу с содержания под стражей на залог в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей", - объявила судья, добавив, что залог должен быть внесен до 27 июля. Трансляция заседания велась на странице районного суда в соцсети.
Судья отметила, изменились основания для продления меры пресечения: обвиняемый характеризуется с положительной стороны, проживает со своей семьей в Екатеринбурге в течение длительного времени, долго не менял место работы. Также судья добавила, что нет оснований полагать, что Кызласов будет давить на свидетелей либо скрываться от суда.
По предварительным данным следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, Шилиманов предложил выступить посредником. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.
"Титановая долина" – одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли – производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Дата создания ОЭЗ - декабрь 2010 года. Соучредители ОЭЗ "Титановая долина" - правительство Свердловской области и АО "Особые экономические зоны". Объем запланированного бюджетного финансирования проекта — 9,5 миллиарда рублей.