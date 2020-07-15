Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574370287.html
На Урале суд отпустил под залог гендиректора "Титановой долины"
Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина"... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:35
оэз "титановая долина"
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959562_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d80c4104851fc831a64e9a34e58d566c.jpg
https://ria.ru/20200706/1573968292.html
https://ria.ru/20200714/1574333278.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959562_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d80c4104851fc831a64e9a34e58d566c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959562_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5ba3356f3c563c2bccff990933dc7e70.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959562_25:0:2073:2048_1400x0_80_0_0_023a9adf49c395888a0cc8b4f3c6a9ff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оэз "титановая долина", свердловская область, екатеринбург, происшествия

На Урале суд отпустил под залог гендиректора "Титановой долины"

10:35 15.07.2020
3934
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАртемий Кызласов
Артемий Кызласов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Артемий Кызласов . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Кызласову вменяют получение взятки в 2,5 миллиона рублей. Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал его и другого фигуранта дела, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, в феврале, впоследствии меру продлили до 17 июля.
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
6 июля, 17:33
Защита попросила отпустить замглавы Минобрнауки Лукашевич под залог
"Изменить меру пресечения Кызласову Артемию Игоревичу с содержания под стражей на залог в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей", - объявила судья, добавив, что залог должен быть внесен до 27 июля. Трансляция заседания велась на странице районного суда в соцсети.
Судья отметила, изменились основания для продления меры пресечения: обвиняемый характеризуется с положительной стороны, проживает со своей семьей в Екатеринбурге в течение длительного времени, долго не менял место работы. Также судья добавила, что нет оснований полагать, что Кызласов будет давить на свидетелей либо скрываться от суда.
По предварительным данным следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, Шилиманов предложил выступить посредником. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вчера, 14:28
Арестованного в Берлине музыканта Казначеева могут отпустить под залог
"Титановая долина" – одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли – производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Дата создания ОЭЗ - декабрь 2010 года. Соучредители ОЭЗ "Титановая долина" - правительство Свердловской области и АО "Особые экономические зоны". Объем запланированного бюджетного финансирования проекта — 9,5 миллиарда рублей.
011081
Обсудить 0
ОЭЗ "Титановая долина"Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
В городе Копейске Челябинской области мужчина в нетрезвом состоянии разрушил около 30 надгробий
В Челябинской области мужчина разгромил 30 памятников на кладбище
Таллин
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Логотип в отделении Почты России
Против замгендиректора "Почты России" по IT возбудили уголовное дело
Баку
В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии
Юрий Трутнев
Трутнев поручил рассчитать ущерб от вырубки леса у реки на Камчатке
Молодые люди со смартфонами в Москве
Туроператоры рассказали, когда ждут в России иностранных туристов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Многодетные семьи Кубани смогут получить землю в любом муниципалитете
Рана на пальце
Врач предупредила об опасности заусенцев
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Репродукция картины Виктора Васнецова Битва князя Александра Невского со шведами на Неве
Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Затопленная улица, Китай
В китайской провинции наводнения затронули более 6,4 миллиона жителей
Пожар в Московском районе Санкт-Петербурга
СК назвал причину пожара в жилом доме в Петербурге
Ракка
У штаба курдской военной прокуратуры в Ракке взорвались три бомбы
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
14:54Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
14:52В Германии прокомментировали ситуацию на выборах в Белоруссии
14:51Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
14:50Мишустин оценил систему российского здравоохранения
14:48Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
14:47Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
14:45Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
14:44Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
14:44В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
14:42Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
Лента новостейМолния