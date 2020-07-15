В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19

"За 14 июня на территории республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции… За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2008 человек", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".