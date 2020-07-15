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В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19
Тестирование более 2 тысяч человек в Крыму позволило за сутки выявить 11 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, минздрав крыма, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили 11 новых случаев COVID-19

10:27 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Тестирование более 2 тысяч человек в Крыму позволило за сутки выявить 11 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За 14 июня на территории республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции… За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2008 человек", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 900 случаев новой коронавирусной инфекции. Лечение в медицинских учреждениях проходят 204 человека, выписаны с выздоровлением 665. Умерли 12 человек с подтвержденным COVID-19, сообщили в минздраве Крыма.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Минздрав КрымаСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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