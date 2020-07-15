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Селена Гомес и Тревор Дэниел представили клип на трек "Past life"
Американская певица Селена Гомес опубликовала на YouTube клип на песню "Past life", записанную совместно с исполнителем вирусного хита "Falling" Тревором... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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селена гомес, музыка, новости культуры, youtube

Селена Гомес и Тревор Дэниел представили клип на трек "Past life"

13:10 15.07.2020
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Американская певица Селена Гомес опубликовала на YouTube клип на песню "Past life", записанную совместно с исполнителем вирусного хита "Falling" Тревором Дэниелом.
По информации издания Rolling Stones, видео сняли Ваня Хейманн и Гал Муджа. Ролик начинается с простого сюжета: музыканты поют друг другу в Instagram live. Но картинка быстро меняется и становятся странной, когда камера приближается к Селене Гомес и переносит зрителей в сюрреалистический мир, созданный с помощью компьютерной графики, – кожа и волосы исполнителей превращается в горы, холмы, равнины и даже ледники.
Эту работу исполнителей положительно оценили пользователи. За несколько часов она набрала почти два миллионов просмотров и более 300 тысяч лайков.
Песня "Past life" вошла в дебютный альбом Тревора Дэниела "Nicotine", релиз которого состоялся в марте этого года.
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КультураСелена ГомесМузыкаНовости культурыYouTube
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